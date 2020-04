De bas taux d'intérêt pour plusieurs années?

Quotidiennement, nos experts de différents milieux répondent à vos questionnements sur la crise de la COVID-19.

Au-delà des enjeux sanitaires, la pandémie apporte son lot d’inquiétudes d’un point de vue économique. Fabien Major, planificateur financier et conseiller en valeur immobilière répond à plusieurs questions de téléspectateurs.

«Le monde va changer, les taux d’intérêt ont déjà changé, mais est-ce que ce sera là pour durer?»

Aux prises avec des difficultés financières imprévues, plusieurs Québécois n’ont d’autre choix que de s’endetter ou de reporter des paiements hypothécaires. Plusieurs se demandent toutefois si leur situation pourrait s’aggraver si les banques décidaient de remonter leurs taux d’intérêt rapidement.

«Ça m’étonnerait énormément que les taux remontent très vite avant des années», a tout de suite assuré M. Major. «On n’a qu’à se rappeler de la situation en septembre 2001. À ce moment-là, on fait pression partout sur les banques centrales pour diminuer les taux d’intérêt et ils restés faibles pendant près d’une décennie. (...) Là, il est clair qu’il faudra laisser des taux très très faibles.

«Épargner ou payer ses dettes en temps de crise?»

«C’est certainement un dilemme. Il faut avoir accumulé au moins trois mois de dépenses courantes. Il est clair que les dépenses ont énormément diminuées. Les gens ne dépensent plus en essence, en sorties, en vêtements, ce qui fait que maintenant, le budget est compressé. On peut faire trois mois de prévision parce que la situation n’est pas permanente», a expliqué l’expert.

«Après la crise sanitaire et la crise économique, une crise dans les finances publiques?»

«Je ne pense pas», lance d’emblée Fabien Major. «Il faut savoir que les ratios du Québec, de l’Ontario et de l’ensemble du Canada sont très sains par rapport aux activités économiques. Ce n’est pas un scénario plausible parce que l’économie était en santé avant que la pandémie arrive. Cependant, ce sont les consommateurs qui vont décider parce que ce sont eux qui font que l’activité principale d’un pays peut générer des emplois.

«Faut-il s’attendre à une inflation (augmentation du coût de la vie) importante après la crise?»

«C’est une possibilité, mais il pourrait y avoir l’effet contraire. Il y a des gens qui vont retarder certaines dépenses et on pourrait voir plutôt de la déflation dans certains secteurs. Remarquez à ce sujet le prix du pétrole : le baril a tellement fondu que de ce côté on parle d’une diminution importante et on sait que le pétrole est à la base d’énormément de produits et de services.»

