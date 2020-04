«Êtes-vous prêt à entrer dans l’endroit le plus dangereux de l’hôpital?»

Avec la pandémie, nombreuses sont les familles qui n’auront pas la chance de faire leurs derniers adieux en personne à des proches atteints de la COVID-19.

La directive suscite de la détresse et de l’incompréhension, mais le docteur François Marquis, chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, rappelle sa raison d’être.

«Les gens qu’on laisse entrer dans l’hôpital ou dans l’unité de soins palliatifs sont à la fois des vecteurs – des gens qui peuvent faire rentrer le virus – comme des gens qui peuvent ressortir avec le virus, que ce soit en situation de naissance ou en fin de vie. »

C’est donc pour une question de salubrité qu’on interdit les visites aux patients hospitalisés en raison du nouveau coronavirus. Mais le rationnement des équipements de protection entre aussi en ligne de compte.

«La réalité, c’est que les patients qui sont en fin de vie à cause du COVID sont dans l’endroit le plus dangereux de l’hôpital, où ça nous prend une quantité phénoménale d’équipements de protection. Je ne peux pas prendre ces équipements de protection et les donner à cinq ou six membres de la famille», explique le Dr Marquis, lucide.

Conscient du déchirement qu’impliquent des adieux à distance, le chef des soins intensifs demeure pragmatique. «99% du temps, quand on est rendus là dans un cas de COVID-19, le patient qui est en train de décéder n’a plus sa conscience».

Lui-même a assisté à deux décès ou des familles ont dû faire leurs derniers adieux à travers une vitre. La majorité des gens, dit-il, se montrent compréhensifs.

«Les gens comprennent que la personne est dans le coma. Sont-ils vraiment prêts à rentrer dans l’endroit le plus dangereux de l’hôpital?», demande-t-il.