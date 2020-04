La Reine Elizabeth II salue le dévouement des Canadiens

Malgré la menace que représente la pandémie de COVID-19, les Canadiens «ont de nombreuses raisons d'être optimistes, même dans les moments les plus difficiles», selon la Reine Elizabeth II.

«À travers le Canada, d'innombrables personnes continuent de prendre soin des plus vulnérables et de fournir les services essentiels à leurs concitoyens. Je suis reconnaissante de leur dévouement et de l'espoir qui en découle», a déclaré la souveraine dans un message écrit adressé aux Canadiens, dimanche.

• À lire aussi: La Reine Elizabeth II appelle les Britanniques à la résilience

Elle s’est tout de même montrée inquiète, «car nous sommes tous préoccupés par ce que l'avenir nous réserve». Elle s’est toutefois dite convaincue «que les Canadiens resteront optimistes et relèveront les défis à venir».

- Avec l'AFP