Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel

Le pont Samuel-De Champlain à Montréal sera illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel chaque dimanche soir durant tout le mois d’avril.

«Le pont Samuel-De Champlain continuera d'apporter soutien aux Montréalais et aux Canadiens en cette période difficile en s'illuminant aux couleurs de l'arc-en-ciel tous les dimanches d'avril entre 20 h 30 et 21 h 30», a indiqué par voie de communiqué Infrastructure Canada.

L’initiative rejoint ainsi le mouvement «Ça va bien aller» qui a gagné la population en cette période de guerre contre l’infection virale.

«Chaque dimanche en avril, le pont Samuel-De Champlain s'illuminera aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien aux Montréalais, aux Canadiens et à tous les pays qui font face à cette période difficile avec résilience et courage», a annoncé la ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.

«Ensemble, nous allons nous en sortir», a-t-elle ajouté.