Les gants, une bonne idée, mais...

Une grande partie du public, au Québec comme ailleurs, est bien sensibilisée aux risques de propagation du coronavirus, mais reste néanmoins inconsciente des dangers que comportent certaines habitudes en cette période de pandémie mondiale.

Une infirmière américaine, Molly Lixey, a récemment publié une vidéo sur les médias sociaux au sujet des risques de contamination croisée qui sont bien réels même lorsque les gens portent des gants lors de leurs sorties.

• À lire aussi: EN DIRECT | Tous les derniers développements sur le coronavirus

Utilisant des gants et de la peinture, l’infirmière du Michigan y démontre comment on peut, bien involontairement, faire le voyager le virus ou s’infecter soi-même.

«Il ne vaut pas la peine de porter des gants si vous ne vous lavez pas les mains chaque fois que vous touchez quelque chose», rappelle-t-elle dans sa vidéo publiée sur Facebook.

Elle rappelle également qu’il faut éviter de se toucher le visage autant que possible, de se méfier de son téléphone cellulaire et que les gants de plastique vont aux poubelles après avoir été utilisés, et non par terre sur la voie publique.

Enfin, si elle constate que public tient à se protéger, elle souligne qu’il est important qu’il le fasse de façon intelligente.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus.