Pâques pourrait compliquer la situation

On l’a vu dans les derniers jours : le beau temps et le soleil radieux font sortir les gens de chez eux. Une téléspectatrice s’inquiète néanmoins que le printemps favorise la contagion du nouveau coronavirus. Qu’en est-il réellement?

• À lire aussi: EN DIRECT | Tous les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: «Êtes-vous prêt à entrer dans l’endroit le plus dangereux de l’hôpital?»

• À lire aussi: Fermeture de l'île Notre-Dame et des stationnements du parc Mont-Royal

Sans minimiser l’impact que le non-respect de la distanciation sociale à l’extérieur pourrait avoir, le docteur François Marquis, chef des services d’urgences de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, estime que Pâques est une menace plus sérieuse.

«Les gens vont avoir cette tendance naturelle à vouloir fêter en cachette. C’est ce qu’il faut empêcher», explique-t-il, en entrevue au Québec Matin avec Pierre-Olivier Zappa. Il faudra résister à l’envie de se réunir en famille, malgré les semaines de confinement et la solitude qui se fera de plus en plus pesante.

Quant à savoir si la fête pascale aura réellement un effet sur la courbe de propagation du coronavirus au Québec, il faudra attendre une à deux semaines avant de le constater.

Le docteur Marquis met en garde les Québécois qui s’ennuient de leur famille élargie : Pâques «risque d’avoir beaucoup plus d’effets que tous les printemps du monde», si on ne respecte le confinement.

Enfin, un autre auditeur demande si le pollen est un facteur de risque, alors que les premières allergies se sont sentir.

Le Dr Marquis se fait rassurant : le pollen n’est pas un risque supplémentaire, à moins qu’il fasse éternuer quelqu’un qui était déjà contaminé par la COVID-19.

Pour des réponses à d'autres questions, visionnez le vidéo ci-haut.