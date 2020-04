Qualinet veut embaucher 500 nouveaux employés pour décontaminer des lieux potentiellement exposés

Qualinet cherche à embaucher 500 nouveaux employés pour assurer le nettoyage d’immeubles et de véhicules corporatifs potentiellement infectés par la COVID-19.

Le président et chef de la direction de Qualinet et de Qualco inc, Éric Pichette, a expliqué dimanche que ces 500 nouveaux employés, de partout au Québec, permettra à son entreprise de «faire face à une importante croissance des demandes corporatives liées à la désinfection et à l’assainissement d’immeubles et de véhicules appartenant aux organisations considérées comme essentielles».

En raison de la pandémie de COVID-19, la compagnie spécialisée dans l’après sinistre a mis au point, avec l’aide d’experts, un protocole pour la décontamination des lieux ayant été potentiellement exposés au coronavirus.

«Dans le contexte de l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003 et de la lutte à la grippe A (H1N1) en 2009, Qualinet a été mis à contribution pour la décontamination d’hôpitaux, de CLSC et de cliniques médicales, peut-on lire sur le site internet de l’entreprise. Même des salles d’opération ont été minutieusement décontaminées par du personnel de Qualinet, spécialement formé.»

Dimanche, Qualinet a aussi annoncé qu’elle recherchait 12 nouveaux franchisés.