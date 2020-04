Une dizaine de personnes à l’hôpital après un incendie à Roberval

Une dizaine de personnes ont été conduites à l’hôpital après un incendie majeur qui s’est déclaré dans un immeuble à logements de Roberval, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, dimanche.

Le brasier s’est déclaré vers 11 h sur la rue Tremblay.

Selon la Sûreté du Québec, une quinzaine d’occupants ont évacué l’édifice. Celui-ci a été «lourdement endommagé» et est possiblement une perte totale.

Parmi les personnes évacuées, une dizaine auraient été blessées, notamment par brûlure, ou ont été incommodées par la fumée. Leur état de santé n’est pas connu et il n'était pas possible de savoir si l'on craint pour la vie de certaines d'entre elles au moment d'écrire ces lignes.

La cause du sinistre est inconnue pour l’instant. La SQ a ouvert une enquête et a dépêché des techniciens en scènes d’incendie pour en préciser l’origine et les circonstances.