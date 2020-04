Élan du coeur pour un agent de sécurité blessé

Il y a des histoires qui dépassent l’entendement et qui créent un mouvement de solidarité incroyable. Celle de Philippe Jean, ce père de cinq enfants gardien de sécurité, qui aurait été heurté intentionnellement par un client mécontent dans le stationnement du Walmart de Sherbrooke est de celle-là.

Quand Aurélien Hallade, lui-même agent de sécurité, a appris la triste histoire de M. Jean, il n’a fait ni un ni deux, il a mis sur pied une campagne de sociofinancement afin de ramasser des sous pour la famille éprouvée.

«Je ne le connais pas du tout, mais on s’est dit que ça serait une bonne idée de faire quelque chose. Ça aurait pu m’arriver à moi ou à mes collègues», dit M. Hallade.

Dans son élan du coeur, Aurélien Hallade avait comme objectif de ramasser 2000$. Il n’en revient pas de la générosité du public.

«C’est exceptionnel. Les agents de sécurité se sont mobilisés, mais à partir du moment où le public s’en est mêlé et je ne m’y attendais vraiment pas, ça a explosé. Hier à 19h, on était à 15 000$», fait-il savoir.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 64 000 $ ont été amassés. «On reçoit des sommes astronomiques de familles, j’ai même reçu des sommes d’Europe», détaille M. Hallade.

L’agent de sécurité assure que tout l’argent sera remis à la famille de la victime. «Je suis en contact avec le frère de Philippe et son employeur. Je vais apporter la preuve que l’argent sera remis à la famille», affirme-t-il.

Samedi en fin de journée, Philippe Jean a refusé que le suspect Nacime Kouddar et la femme qui l’accompagnait entrent tous les deux chez Walmart. La règle du magasin stipule qu’une seule personne par véhicule a le droit d’entrer dans le commerce en raison de la pandémie.

Puis, le couple et l’agent de sécurité ont échangé quelques mots dans le stationnement. Enragé, Kouddar serait grimpé à bord de son véhicule et aurait foncé sur Philippe Jean, le traînant même sur le capot sur plusieurs mètres. M. Jean serait tombé et sa tête aurait heurté violemment le sol. Il est dans un état critique.

Le confinement et les règles strictes dans les commerces créent de la tension, mais nul n’a rait pu prévoir les tristes événements de samedi.

«Mes collègues sont confrontés à tous les types de réactions, pas que des réactions de violence bien entendu. Les gens collaborent en général très bien, mais nous sommes dans un climat anxiogène, il y a des comportements déplacés. Heureusement, des comportements comme celui de Sherbrooke, ce n’est pas fréquent», laisse tomber Aurélien Hallade.

Si vous voulez aider la famille de Philppe Jean, cliquez ici.