Prudence avec le port du masque non médical, dit le Dr Arruda

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, demande aux Québécois qui optent pour le port d’un masque non médical de ne pas cesser les autres mesures de protection.

La santé publique canadienne a recommandé lundi aux Canadiens de porter un masque qui n'est pas destiné au personnel médical comme mesure additionnelle pour se protéger contre la COVID-19.

Depuis le début de la crise, le Dr Arruda a insisté sur la nécessité de ne pas abandonner les mesures élémentaires d’hygiène. Le port du masque ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation sociale et les éternuements dans le coude, a-t-il encore rappelé lundi.

«Le danger, c’est qu’on abandonne les autres éléments et qu’on pense qu’avec un masque en tissu qu’on a fait à la maison, on est bien protégé, a expliqué le Dr Arruda. Si vous avez un masque, ce n’est pas pour vous protéger, c’est pour protéger les autres.»

Il rappelle au passage que les Québécois doivent laisser les masques de procédure aux travailleurs de la santé. Les masques suggérés par les autorités fédérales sont ceux en tissu, fait à la maison.

Leur manipulation doit également être faite avec attention afin d'éviter que les doigts touchent la surface possiblement infectée du masque.

Le premier ministre François Legault a de son côté indiqué que son gouvernement n’avait pas l’intention d’étendre l’interdiction pour le conjoint d’assister à l’accouchement de sa conjointe à d’autres établissements que l’Hôpital général juif, où plusieurs cas de COVID-19 ont été répertoriés.

Québec injectera 100 millions $ pour permettre aux entreprises d’offrir de la formation à leurs employés durant la crise. Une annonce du ministre du Travail Jean Boulet sera faite cet après-midi.

Comparaison avec la Suède

«Dans nos valeurs québécoises, nos aînés, qui ont bâti notre pays, ont autant d’importance que les plus jeunes», a-t-il déclaré.

La Suède, un pays de 10,3 millions d'habitants, vient de franchir lundi le cap des 7000 cas confirmés et déplore 477 morts, une mortalité nettement plus élevée que celle observée chez ses voisins nordiques de la Finlande et de la Norvège.

La manière dont le pays gère la crise sanitaire, moins contraignante que la plupart des pays européens, soulève d’ailleurs des questions critiques tant au niveau national qu'à l'international.

Le premier ministre François Legault a soulevé de son côté que le Québec ne devait pas être comparé avec un pays comme la Suède puisqu’il ne compte pas de métropole comme Montréal. La capitale du pays, Stockholm, compte moins d’un million d’habitants répartis sur un large territoire. Montréal, à l’inverse, compte plus de 1,7 million d’habitants rassemblés sur une île.

La sitaution au Québec en date du 6 avril

- 8580 cas confirmés (636 nouveaux cas)

- 121 décès (augmentation de 27)

- 533 personnes hospitalisées (augmentation de 8)

- 164 personnes aux soins intensifs (augmentation de 10)

- 2 942 personnes sous investigation

- 91 533 analyses négatives (cas infirmés)