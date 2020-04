La moitié des employés de MTY au chômage

La compagnie de restauration montréalaise MTY a déclaré lundi que la moitié de ses employés dans le monde ont été temporairement licenciés, tandis que 2100 restaurants des bannières qu’elle possède sont passagèrement fermés en raison de la pandémie de COVID-19.

Dans un bilan de ses activités, le franchiseur a précisé que les établissements encore ouverts le sont «avec une capacité réduite».

«La plupart des restaurants d'entreprise de la société sont actuellement fermés, à l'exception de ceux opérant sous la marque Papa Murphy's», a mentionné MTY par communiqué.

Afin de protéger ses finances, l’entreprise ne versera pas dividende trimestriel qui aurait dû être payé en mai. La rémunération de l’équipe de direction a été volontairement réduite, tandis que les «dépenses en capital et opérationnelles ont été réduites au minimum».

L’action de MTY a été malmenée à la Bourse de Toronto depuis le début de crise de la COVID-19. Se négociant à environ 50 $ au début mars, le titre a clôturé à 17,54 $ la semaine dernière.

«Assurer un environnement de travail sûr et sain pour nos employés ainsi que d'aider nos franchisés et partenaires commerciaux en ces temps difficiles sont les priorités actuelles pour MTY», a affirmé Eric Lefebvre, président directeur général de MTY.

Basé à Montréal, le Groupe MTY contrôle un vaste nombre de chaines de restaurants, dont Scores, Mikes, Ben & Florentine, Thaï Express, Sushi Shop et Giorgio Ristorante. Au total, ses chaines comptent environ 7000 restaurants franchisés et corporatifs, majoritairement au Canada et aux États-Unis.