«Lâche ton nombril et respecte les directives», lance la fille d'une victime

En deuil de son père, décédé de la COVID-19, une femme a lancé un appel empreint d’émotion à toutes les personnes récalcitrantes qui refusent de pratiquer la distanciation sociale, et ce, malgré les demandes répétées des autorités.

«Ce n’est pas juste des statistiques, il y a des personnes en arrière. Il y a des familles qui sont autour d’eux. Ces gens-là sont fragiles, ils peuvent en mourir», a partagé Sophie Trudel-Beauvillier à QUB radio, lundi.

Son père, Eddy Beauvillier, était âgé de 88 ans lorsqu’il est décédé des suites de la COVID-19 le 2 avril dernier dans une résidence de Laval.

«Mon père allait très bien jusqu’au lundi, il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi», a précisé sa fille, qui a pu lui rendre visite la veille de son décès en portant de l’équipement de protection et lui dire une dernière fois qu’elle l’aimait.

À ce moment, son état était stable, a-t-elle raconté, mais la vie de la femme de 37 ans a basculé quelques heures plus tard lorsqu’on l’a appelée pour lui indiquer que son père avait rendu l’âme.

«Mon père, je ne l’avais pas visité depuis le 22 février parce que je voulais le protéger. [...] Malgré toutes les précautions qu’on prend, toutes les précautions que le personnel merveilleux de la résidence a prises, mon père l’a attrapé et, malheureusement, il en est décédé», a confié la femme au micro de Sophie Durocher.

Le lendemain de la disparition de son père, Mme Trudel-Beauvillier a ainsi interpellé les internautes, dans une publication Facebook qui est rapidement devenue virale, pour les sommer de «respecter les directives» de distanciation, puisqu’il s’agissait «d’une question de vie ou de mort».

COURTOISIE

«À toi qui crois que tu es au-dessus de tout ça, qui crois que ce n’est pas obligatoire de laver tes mains, que ce n’est pas nécessaire de garder tes distances. À toi qui ne respectes pas l’isolement. À toi qui as visité une résidence pour aînés alors que tu revenais de voyage. Tu ne vas peut-être pas en mourir, ou même avoir des symptômes, mais tu pourrais contaminer des gens qui eux, vont en mourir, comme mon papa. Lâche ton nombril et respecte les directives», peut-on lire dans la publication partagée plus de 9300 fois.

«Pour aider les gens à nous soigner, ce qu’on peut faire, c’est de rester à la maison», a-t-elle ajouté lors de son passage à l’émission «On n'est pas obligé d'être d'accord».

Par le fait même, Sophie Trudel-Beauvillier en a profité pour souligner le travail du personnel de la résidence qui a pris soin de son père jusqu’à son dernier souffle, même en cette rude période.

«Ces gens-là font un travail fantastique, ils vont mettre leur vie en jeu pour pouvoir aider les autres, c’est extraordinaire», a-t-elle conclu.