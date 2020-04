«Merci à tous les Québécois, c’est une aide inestimable»

C’est une scène qui tire les larmes qui s’est déroulée ce matin dans le stationnement du Walmart de Sherbrooke. Guillaume Jean a nettoyé le sang qui s’était écoulé du crâne de son frère, le gardien de sécurité et père de famille Philippe Jean, qui aurait été blessé gravement par un client enragé qui l’a percuté avec son véhicule.

M. Jean et un autre de ses frères allaient cueillir Philippe samedi après son quart de travail. Mais ce n’est pas un frère souriant qu’ils découvert dans le stationnement, mais de policiers et une scène de crime. Les trois frères - ils sont sept enfants chez les Jean - travaillent dans la construction.

Philippe Jean, 35 ans, est aussi gardien de sécurité et la nuit, il aidait ses frères à installer des Plexiglas afin de protéger les caissières et caissiers des épiceries et pharmacies. Un travaillant au grand coeur. Gravement blessé à la tête, M. Jean a été plongé dans un coma artificiel.

«Quand il a entendu la voix de sa femme, il a semblé réagir, vouloir se réveiller. Mais les médecins doivent le laisser dormir pour que son cerveau désenfle», a raconté Guillaume Jean à notre journaliste Jean-Françcois Desbiens.

L’homme accuse durement le coup. «C’est l'incompréhension, la gratuité du geste. Les agents de sécurité, les caissières se font insulter dans ce moment de crise où l’on essaie de se soutenir tout le monde. Il y a une minorité de citoyens qui a besoin de se faire placer par la majorité», lâche Guillaume Jean.

«Un geste comme ça si ça arrive encore ça va être la fermeture de toutes les épiceries. Un geste comme ça peut envoyer un message à ceux qui manquent de patience et leur dire d’avoir plus de respect pour ceux qui font ce travail-là», espère-t-il.

Générosité des Québécois

Une collecte de fonds a été mise sur pied par l’agent de sécurité Aurélien Hallade afin d’aider Philippe Jean, sa femme et ses cinq enfants. Plus de 78 000$ avaient été amassés au moment d'écrire ces lignes.

«C’est un baume incompréhensible, c’est là qu’on voit les vrais Québécois. C’est ça notre société, des gens qui se soucient les uns des autres. Les Québécois répondent de façon généreuse», dit M. Jean ému.

Fort dans l’adversité, il se montre toutefois réaliste quant à l’état de santé de son frère. «On ne se le cachera pas, je ne sais pas comment mon frère va s’en sortir. Son épouse a besoin d’être là pour leurs cinq enfants. Les écoles sont fermées, les enfants sont à la maison, la vie doit continuer», souffle-t-il.

Il a un dernier mot à l’attention du public. «Merci à tous les Québécois pour vos dons, c’est une aide inestimable», conclut Guillaume Jean.