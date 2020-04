Saint-Augustin-de-Desmaures: le maire demande aux citoyens de demeurer chez eux

Si le beau temps incite les gens à sortir prendre l’air, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures demande plutôt à ses concitoyens de demeurer chez eux «autant que faire se peut» et des patrouilleurs vont sillonner les rues pour dénoncer les cas d’abus.

C’est dans le cadre d’une capsule Web que le maire Sylvain Juneau a fait savoir que les rues achalandées allaient désormais être «sous surveillance».

Il y a une semaine, les rues de la municipalité se sont littéralement remplies de marcheurs, joggeurs et cyclistes. Au point où, parfois, des centaines de personnes étaient réunies au même endroit.

«C’est correct que les gens marchent à l’extérieur, mais quand cent ou cent-cinquante personnes décident d’aller marcher en même temps sur le chemin du Roy, là, on a un problème», a fait savoir en entrevue le maire qui espère conscientiser la population.

Au cours de la fin de semaine, les patrouilleurs ont dû composer à quelques reprises le 911 pour aviser le service de police de la ville de Québec.

«Comprenons-nous bien, les patrouilleurs ne vont pas intervenir directement, mais ils vont aviser les autorités. Et le but de tout ça n’est pas de donner des contraventions, mais bien de sensibiliser les gens», a-t-il mentionné.

«Si quelqu’un va faire son jogging à six heures du matin dans le parc industriel, il n’y en a pas de problème! Mais, dans les petites rues, quand il y a cinquante, soixante-quinze personnes qui marchent à travers les vélos et les automobilistes... ça devient dangereux pour le virus, parce qu’on ne respecte pas le 2 mètres, mais aussi, pour les accidents... c’est ça que je veux que les gens comprennent», a-t-il ajouté en précisant que les patrouilleurs allaient être présents à chaque journée de beau temps.

«On va le voir au fur et à mesure et on va s’ajuster, mais je rappelle qu’on ne le fait pas contre les gens, mais pour leur bien, ce qui est très différent», a-t-il dit.

Les passerelles piétonnières ont aussi été fermées puisque celles-ci ne sont pas assez larges pour respecter les mesures de distanciations sociales.