La pandémie de la COVID-19 a grandement bouleversé nos habitudes de vie. Les dernières semaines ont causé un grand stress à plusieurs et entraîné de nombreux changements dans la société.

Et si le coronavirus était le début de quelque chose de nouveau, d'une transformation en profondeur de la société comme le souhaitent certains.

Parmi ces personnes, il y a Laure Waridel. En entrevue avec Julie Marcoux, la porte-parole du Pacte pour la transition et auteure du livre «La transition, c’est maintenant» croit que c’est l’occasion de revoir nos priorités.

«C’est l’occasion de prendre le temps de réfléchir à ce qu’on souhaite après la COVID-19 parce qu’il va y avoir un après. Quand on est dans la crise, on a du mal à l’imaginer, mais ça peut aussi être une occasion de s’arrêter et de réfléchir.»

Réfléchir à quoi? Au lien qui existe entre notre mode de vie et l’ampleur de ce qu’on vit actuellement. Le rôle de la multiplication des déplacements dans la transmission du virus et de la production de biens à l’autre bout du monde notamment.

«Il y a des études scientifiques qui font des liens entre ces différents éléments et qui appellent à une plus grande prudence. Ça appelle à un changement de système véritablement. On sait que les crises sont des occasions de grandes transformations. Jamais, on aurait imaginé être tous confinés comme ça en même temps.»

Mais malgré tout ce qui se passe, Laure Waridel voit quelque chose de positif : l’écoute de la science et l’importance accordée aux avis des experts. «On est capable d’écouter nos scientifiques, on est capable d’écouter leurs recommandations. C’est pour ça que ça va mieux au Québec qu’à plusieurs autres endroits dans le monde.»

La porte-parole du Pacte pour la transition souhaite que cette écoute de la science se transpose dans un enjeu qui lui tient particulièrement à cœur : celui des changements climatiques. «Faisons la même chose avec les crises environnementales qui pointent à l’horizon et même pour lesquelles on a déjà des expressions en ce moment indirectement.»

«J’espère que ce sera le point de bascule qui nous amènera vers une société meilleure, une société qui sera plus solidaire, plus consciente de ses liens d’interdépendance et plus responsable dans sa manière de consommer les ressources», indique-t-elle en guise de conclusion.