Toutes les réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus

«Est-ce que des grands-parents peuvent recevoir leurs petits-enfants afin de donner une pause aux parents?» – Carole

«Non, on essaye justement de faire la distanciation et rester chacun chez soi. S’il y a vraiment des circonstances exceptionnelles, sinon, on préfère que chacun reste chez soi.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Si on a le virus, mais qu'on est asymptomatique, on va être contagieux pendant combien de temps?» - Stéphane

«On n’a actuellement aucune information quant à la durée, l’importance ou l’ampleur de la contagiosité des gens sans symptômes. Quand les gens ont des symptômes, la médiane est d’environ 5 jours et ça peut aller jusqu’à 14 jours. Pour les gens complètement asymptomatiques, on ne le sait pas.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Je n’ai presque plus de symptômes, à part la petite toux, je suis allé passer mon test hier pour savoir si je peux retourner travailler et je suis encore positif.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«J'ai passé quelques jours en Floride au début du mois de janvier. Après mon retour, j'ai été malade ( fièvre, difficultés respiratoires, fatigue et une pneumonie.) J'ai été testée négative au H1N1. Est-il possible de savoir si c'était la COVID-19 et si j'en suis immunisée?» - Roxanne

«C’est difficile à savoir. Si vous avez une pneumonie bactérienne, probablement non. À ce moment, au mois de janvier, on n’avait pas encore de transmission communautaire en Floride ou à New York. De prime abord je dirais non.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«On recommande de ne pas prendre d'ibuprofène si on est atteint de la COVID-19, mais on teste la colchicine. Ce sont pourtant deux anti-inflammatoires...»

«Ils ont des mécanismes d’action très différents. La colchicine elle va agir au niveau d’autres médiateurs chimiques pour faire son effet. L’ibuprofène, ça agit au niveau des prostaglandines. On sait qu’avec les anti-inflammatoires, on peut avoir un effet sur les neutrophiles, des globules blancs qui viennent nous aider à combattre une infection. L’ibuprofène aurait un effet qui diminuerait la capacité d’action de ces neutrophiles.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Si nous restons confinés pendant plusieurs semaines, est-ce que notre système immunitaire risque d’être affaibli?» - Lydia

«Notre système immunitaire a quand même une bonne mémoire. Lorsqu’on attrape une infection, il y a des anticorps qui sont là, des anticorps immédiats qui naissent. On a aussi des anticorps de moyen et long terme qui arrivent normalement au bout de deux à six semaines.» - Dr Samer Daher, médecin de famille