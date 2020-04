Toutes vos questions sur les lignes ouvertes à LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«J’ai été testée positive le 20 mars et depuis le 5 avril je suis retour au travail. Aujourd’hui je toussais encore et mes collègues sont inquiets, que faire?» - Johanne

«Il faudrait vous mettre à nouveau en quarantaine. Certains symptômes peuvent persister plus longtemps. Refaire le test. Ça peut être des symptômes résiduels, mais il faut vérifier et refaire le test. Pour retourner au travail, il faut être 14 jours sans symptôme, sinon, il faut être réévalué.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce que porter un masque en tout temps aurait un impact sur l’aplanissement de la courbe?» - Caroline et Ludovic

«La transmission communautaire est la principale voie de transmission. Le masque maison est une option qui s’ajoute. Il faut le faire en préservant les mesures de distanciation et en toussant dans le coude. Il ne faut pas jouer avec le masque. Quand on a un masque, on le replace constamment. Donc dans un environnement fermé, pas besoin. Quand on a besoin de sortir, on peut mettre le masque, mais en préservant les autres mesures.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»

«Qu’est-ce qui arrive avec les gens qui recevaient des dividendes?»

«On recevait des centaines de questions par jour à ce sujet. Le gouvernement a fait volte-face. Les dividendes seront admissibles. Si vous avez reçu 5000$ en dividende, c’est admissible pour recevoir la Prestation canadienne d’urgence.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé

«Si on a déjà eu le H1N1, est-ce qu’on est immunisé?» - Suzanne

«On ne croit pas. Pour deux raisons, d’abord le virus n’est pas le même et aussi le H1N1 ça fait déjà 10 ans. Il y en a un qui est un coronavirus et l’autre est une influenza.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Est-ce qu’un échangeur d’air est sécuritaire?» - Alain

«D’humain à humain. Par les échangeurs d’air, ce serait improbable.»

«Depuis quelques semaines, je lave mes aliments en revenant de l'épicerie. J'ai vu récemment que le savon n'est pas fait pour être ingéré et que le virus ne s'attrape pas en mangeant. Faut-il laver ou notre épicerie?» - Geneviève

«Si vous utilisez du savon à vaisselle, il faut rincer comme il faut après. Ces savons sont conçus en se disant qu’il est toujours possible qu’il reste des traces. Si vous manipulez la nourriture sans la laver, il y a un potentiel que le virus soit sur vos doigts. Lavez vos mains avant de cuisiner, de manger, d’aller à la toilette.»

«Je suis retraitée, j’ai une pension privée de mon ancien employeur. J’ai un travail qui me donne 5200$ par année. Est-ce que je suis admissible?» - Danielle

«Oui puisque vous avez fait 5000$ dans les 12 derniers mois, peu importe si vous recevez des revenus parallèles, l’important c’est que vous ayez perdu votre emploi après le 12 mars en raison de la crise de la COVID-19.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé

«Est-il vrai que le jus d’orange peut protéger contre la COVID-19?» - Bastien

«Il n’y a pas de risque à boire du jus d’orange, mais je ne me fierais pas à ça pour me protéger contre le coronavirus.»

«Pour avoir l’aide d’urgence, est-ce qu’il faut la renouveler tous les mois?» - Sylvie

«Effectivement, il faut le faire sur Internet ou par téléphone. Vous y avez droit pour quatre mois, ensuite, vous aurez droit aux prestations de l’assurance-emploi.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé

«J’ai 75 ans et ma sœur a 79 ans, comme nous sommes toutes les deux confinées, est-ce que je peux aller la visiter?» - Thérèse

«Si vous avez deux personnes qui sont confinées ensemble. Vous pouvez penser vous réunir. C’est très important que le mouvement entre les deux maisons, c’est ça qui est dangereux.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«J’ai perdu mon emploi et j’ai fait une demande d’assurance-emploi. J’ai eu ma réponse et le montant est moins élevé que la Prestation canadienne d’urgence. Est-ce que le montant va être changé automatique ou est-ce que je dois m’inscrire à la PCU?» - Lyne

«La quasi-totalité des demandes faites à l’assurance-emploi entre le 15 et le 18 mars vont être transformées automatiquement. Toutefois, si vous avez eu une réponse, il est possible que votre demande ait été traitée.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé

«Peut-on être testé positif même si on est asymptomatique?»

«Il semble que oui.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste à «La Joute»