La Bourse de New York a bondi lundi, accentuant ses gains peu avant la clôture, dans un marché plus rassuré par les derniers développements liés à la pandémie de coronavirus aux États-Unis et dans le monde.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a grimpé de 7,59% à 22 649,74 points et le Nasdaq est monté de 7,33% à 7913,24