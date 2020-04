14 morts au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci

Au moins 14 résidents du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, à Montréal, sont morts des suites de la COVID-19.

Selon les informations fournies par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 41 cas de coronavirus ont été confirmés à l’intérieur des murs de l’établissement, 14 personnes en sont mortes.

Ces décès font partie du bilan présenté hier par le premier ministre du Québec. La direction du CIUSS que 100 cas ont été confirmés parmi le personnel.

«Nous continuons de suivre les directives de l'INSPQ en matière de prévention et de contrôle des infections, et ce, autant pour le personnel que pour les usagers et les visiteurs lorsque permis. Nous adaptons aussi continuellement notre offre de services et de soins en fonction de la situation», est-il écrit dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

Autres données du CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal : 58 cas

Hôpital Fleur : 1 cas

Hôpital Jean-Talon : 0 cas

CHSLD Notre-Dame-de-la-Merc : 41 cas et 14 décès

CHSLD de La Petite-Patrie : 7 cas

CHSLD Laurendeau : 30 cas et 3 décès