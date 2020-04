COVID-19: 50 décès supplémentaires, mise en garde contre Pâques

Malgré l'annonce de 50 nouveaux décès au pays mardi, les autorités sanitaires de plusieurs provinces demeuraient encouragées en dévoilant leurs plus récentes statistiques sur la pandémie.

En début d'après-midi, le Canada comptait 17 836 personnes ayant contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, un nombre en hausse de 1169 depuis lundi. Du nombre, 373 ont perdu la vie, soit 50 de plus que la veille.

Le Québec est demeuré à l'avant-garde de la crise du coronavirus avec 9340 cas positifs, soit 760 de plus que la veille. On dénombrait aussi 29 décès de plus que lundi, pour un total de 150 personnes ayant perdu leur combat contre la COVID-19 dans la Belle Province.

Le Québec, qui cumule 52,4 % des cas de COVID-19 au pays, était en voie de rattraper le nombre de morts en Ontario, établi à 153 décès mardi selon les données dévoilées officiellement par le ministère de la Santé ontarien. La province la plus populeuse du pays compte cependant bien moins de malades, soit 4726, un nombre en hausse de 379 cas.

Se méfier de Pâques

Malgré cette triste nouvelle, le premier ministre a assuré que le Québec faisait mieux que plusieurs autres pays et que les données étaient encourageantes. «Nous faisons des progrès dans notre bataille contre le virus. [...] Ça ne veut pas dire que nous pouvons relâcher nos efforts», a affirmé M. Legault, avant de mettre en garde les Québécois contre la tentation de se réunir en famille pour Pâques.

Cette mise en garde contre Pâques a trouvé écho dans la majorité des provinces, les différents administrateurs de la santé publique unissant leurs voix pour enjoindre leurs concitoyens à continuer de respecter les règles de confinement.

«Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas cette maladie au sérieux», a ainsi déploré l'administrateur de la santé publique de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, en évoquant des rassemblements dans les épiceries de sa province.

Ce constat est tombé alors que cette province des Maritimes a rapporté un premier décès, celui d'une septuagénaire qui avait déjà des problèmes de santé.

«Il y a deux possibilités. Ou plus de familles souffriront après la perte d'un proche ou on se prend en main et on sauve des vies», a sermonné le premier ministre néo-écossais, Stephen McNeil.

Bonnes nouvelles

Pour autant, plusieurs bonnes nouvelles se font aussi entendre. Ainsi, le Nouveau-Brunswick a rapporté, à nouveau, seulement deux nouveaux cas sur son territoire.

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, a rapporté seulement deux nouvelles infections sur son territoire, soit le plus petit nombre depuis le 21 mars dernier.

La Colombie-Britannique avait indiqué, lundi, qu'elle croit avoir atteint le sommet de la fameuse courbe depuis quelques jours. L'administratrice de la santé publique, la Dre Bonne Henry, a évoqué un mélange de préparation du système de santé et de chance pour expliquer le succès de sa province dans la lutte contre la pandémie.

La situation au pays

Québec: 9340

Ontario: 4726

Alberta: 1348

Colombie-Britannique: 1266

Nouvelle-Écosse: 310

Saskatchewan: 249

Terre-Neuve-et-Labrador: 228

Manitoba: 217

Nouveau-Brunswick: 105

Île-du-Prince-Édouard: 22

Yukon: 7

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total: 17 836

Nombre de cas dans chaque région du Québec

Montréal: 4407

Montérégie: 961

Laval: 759

Estrie: 570

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 589

Lanaudière: 532

Laurentides: 447

Capitale-Nationale: 375

Chaudière-Appalaches: 181

Outaouais: 129

Abitibi-Témiscamingue: 108

Saguenay–Lac-Saint-Jean: 103

Côte-Nord: 71

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 66

Bas-Saint-Laurent: 30

Nunavik: 5

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 5

Nord-du-Québec: 2

Total: 9345

Le nombre de décès

Ontario: 153

Québec: 150

Colombie-Britannique: 39

Alberta: 24

Saskatchewan: 3

Manitoba: 1

Terre-Neuve-et-Labrador: 2

Nouvelle-Écosse: 1

Total: 373