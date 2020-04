Fragile trêve dans la guerre de mots entre les États-Unis et la Chine

La formule, employée quotidiennement par Donald Trump jusqu'à fin mars, a disparu des discours des dirigeants américains, expression la plus frappante d'une trêve encore fragile entre les États-Unis et la Chine dans leur guerre des mots autour des racines de la pandémie.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'est abstenu mardi, tout au long d'une conférence de presse, de parler du «virus de Wuhan» ou du «coronavirus chinois», tout en éludant une question sur les raisons de ce revirement.

Contraste saisissant avec ses précédentes interventions, celui qui était il y a peu encore le plus virulent dans les critiques contre Pékin s'est efforcé de ne pas nommer la Chine.

«Nous savons que c'est une pandémie mondiale et que l'heure est à la coopération entre tous les pays pour trouver des solutions», a-t-il dit.

Un ton beaucoup plus diplomatique qu'au cours des dernières semaines, lorsqu'il avait empêché la rédaction d'un communiqué conjoint avec ses homologues du G7 en raison de son insistance à évoquer le «virus de Wuhan» et à critiquer l'attitude chinoise, là où les autres puissances occidentales préféraient mettre l'accent sur le nécessaire front commun face à la crise sanitaire.

Mike Pompeo a certes encore appelé mardi «tous les pays, démocratiques ou non», à «partager leurs informations de manière transparente, ouverte et efficace», mais il a pris soin de ne pas remettre de l'huile sur le feu.

Sur le fond, les griefs américains n'ont pas changé, et les responsables continuent de les exprimer en privé. Ils reprochent aux autorités chinoises d'avoir tardé à admettre la gravité de l'épidémie et de continuer à cacher son étendue réelle en Chine. Ce qui, selon eux, a fait perdre du temps au reste du monde et donc coûté la vie à des milliers de personnes.

Mais depuis un coup de fil entre Donald Trump et son homologue et «ami» chinois Xi Jinping le 26 mars, ces critiques sont mises en sourdine.

L'ambassadeur de Chine à Washington, Cui Tiankai, a lui aussi appelé à la «coopération» entre les deux premières puissances économiques mondiales contre le Covid-19.

Une position «saluée» mardi par la porte-parole de la diplomatie américaine, Morgan Ortagus, qui lui a toutefois demandé de «partager toutes les données sur le virus et autoriser les experts internationaux à enquêter sur comment l'épidémie a démarré en Chine».

Malgré ces tensions qui demeurent, donc, le cessez-le-feu semble tenir tant bien que mal.

D'une part, car le système sanitaire américain a désespérément besoin de matériel de protection chinois -- les fameux masques devenus incontournables -- mais aussi de principes actifs venus de Chine pour produire des médicaments.

«Washington ne veut certainement pas s'aliéner Pékin au point de le voir interdire les achats d'équipement médical par les États-Unis», explique à l'AFP Elizabeth Economy, spécialiste des relations sino-américaines au cercle de réflexion Council on Foreign Relations.

Selon elle, l'administration Trump a aussi changé de ton car, pour l'ensemble de l'opinion, «l'heure n'est pas à se renvoyer la balle», «mais à sauver des vies».

Faute de pouvoir critiquer trop ouvertement la Chine, les responsables américains ont continué de le faire en creux ces derniers jours, en mettant par exemple l'accent sur l'attitude jugée exemplaire de Taïwan. Une manière indirecte d'agacer Pékin, souvent ulcéré par la proximité entre l'administration Trump et l'île, dont la Chine communiste promet de reprendre un jour le contrôle.

Mais pour Elizabeth Economy, l'opposition frontale refera surface dès que la crise mondiale s'apaisera, car Washington repartira à l'attaque pour faire la lumière sur la gestion chinoise de l'épidémie, «ce qui attisera inéluctablement les tensions».

«Je ne pense pas que la trêve soit durable», abonde Douglas Paal, ex-diplomate américain aujourd'hui vice-président du think tank Carnegie Endowment for International Peace.

D'autant, dit-il, que la Chine, après avoir longtemps misé sur Donald Trump comme meilleure carte à jouer côté américain, semble maintenant prête à accepter l'hypothèse d'une alternance si Joe Biden et le candidat démocrate.

«Du coup, ils n'ont plus autant d'ambitions pour ce qu'ils veulent obtenir avec Trump. Ils peuvent relâcher l'effort et se préoccuper de leurs propres intérêts», ajoute-t-il.