Un sommet atteint autour du 18 avril et de 1263 à 8860 décès d'ici la fin du mois : les scénarios présentés par les autorités de la santé publique n’étonnent par le docteur Alain Vadeboncoeur.

De passage sur le plateau de Julie Marcoux, l’urgentologue et chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal considère ces projections crédibles. Dans le scénario le plus positif, cela voudrait dire qu’il y aurait environ 50 décès par jour en moyenne d’ici la fin du mois.

«Ce n’est pas surprenant. Des morts, il y en a eu partout. Il y en a eu beaucoup en Italie, à New York et il y en a eu moins dans d’autres pays. [...] Je pense que ce sont des nouvelles encourageantes en général, mais ça va être “tough” et il va y avoir d’autres morts. Ça va être une période difficile pour tout le monde.»

En opposant les courbes de deux pays, les autorités peuvent passer leur message en montrant ce qui peut arriver si on relâche nos efforts.

«L’Italie, ce n’est pas sur la planète Mars. De voir ce qui arriverait si, par exemple, on relâchait les mesures, je pense que c’est un message important.»

À quand le déconfinement?

Il y a quelques jours, François Legault a annoncé le prolongement de la période de pause jusqu’au 4 mai. Si le scénario positif se concrétise, pourrait-on espérer voir la levée de certaines contraintes?

«Si on regarde la courbe des cas anticipés dans le bon scénario, on est à 29 000 cas à la fin d’avril, mais la courbe n’est pas en train de descendre, elle n’est pas horizontale non plus. Elle continue de monter et il va y avoir des cas.»

Selon lui, il faudra faire preuve de prudence, de rigueur et de patience pour espérer venir à bout de la COVID-19.

«Des pays ont relâché les mesures et on a vu des augmentations de cas. La situation ne sera pas réglée à la fin d’avril. Elle va être sous contrôle. On va probablement avoir évité le pire, mais le virus sera encore en circulation.»

Alain Vadeboncoeur estime d’ailleurs qu’un relâchement hâtif pourrait avoir d’importantes conséquences sur notre effort collectif dans la mesure où la majorité de la population ne sera pas immunisée contre le virus.

«Si on relâchait tout le 1er mai, il y aurait à ce moment-là une réaugmentation des cas et là on prolongerait les difficultés», conclut-il.