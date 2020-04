Le Grand Prix du Canada reporté

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada, prévu initialement le 14 juin, a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19, mardi.

Le promoteur en a fait l’annonce par voie de communiqué, expliquant que la décision avait été prise en tenant compte des recommandations des experts de la santé publique. Il a par ailleurs ajouté que la priorité de tous était la lutte contre le coronavirus présentement.

«Je suis fier de voir toutes les initiatives et les avancements technologiques qui émanent de la F1 durant cette période de crise. En ce moment, il est primordial de concentrer tous nos efforts pour contrer la COVID-19, a dit François Dumontier. Nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts au circuit Gilles-Villeneuve dès que la situation le permettra.»

La Formule 1 a également réagi, expliquant qu’il s’agissait bel et bien d’un report et non d’une annulation.

«Nous travaillons étroitement avec nos amis du GP du Canada depuis plusieurs semaines afin de les appuyer dans cette prise de décision nécessaire qui assure la sécurité des partisans et de la communauté de la F1», a expliqué Chase Carey, le président de la F1.

«Nous avons toujours hâte de nous rendre dans cette ville merveilleuse qu’est Montréal et même si nous devons attendre encore un peu avant notre arrivée, nous allons présenter un spectacle grandiose un peu plus tard cette année.»

Le promoteur a par ailleurs indiqué que les billets déjà vendus étaient encore valides. Des options seront présentées au détenteur de billet lorsqu’une nouvelle date sera validée.