Les quartiers pauvres jusqu’à trois fois plus touchés par la COVID-19

En Suède, les quartiers pauvres de la banlieue de Stockholm sont jusqu’à trois fois plus touchés par le nouveau coronavirus que le reste de la capitale, d’après les chiffres des autorités sanitaires régionales publiés par mardi.

Tandis que la commune de Stockholm dans son ensemble enregistre en moyenne 13 cas de Covid-19 pour 10 000 habitants, dans les quartiers défavorisés de Spånga-Tensta et Rinkeby-Kista, au Nord-Est, ce chiffre monte respectivement à 37 et 47 cas pour 10 000 habitants, soit trois fois plus que la moyenne municipale.

« Cela reflète très clairement l’image de la santé publique et de la ségrégation à Stockholm. Là où les gens vivent déjà dans la vulnérabilité et où la santé est pire (qu’ailleurs), la pandémie frappe très fort », a expliqué Anna Starbrink, conseillère régionale en charge de la santé, citée par le quotidien Dagens Nyheter.

« Dans les zones socio-économiquement vulnérables, les gens sont plus touchés qu’ailleurs », a-t-elle poursuivi.

La région de Stockholm dit avoir affermi dès la mi-mars les efforts d’information dans ces quartiers, où vivent majoritairement des personnes issues de l’immigration.

« Outre le suédois, du matériel d’information a été distribué dans 26 langues différentes dans des centres commerciaux, des magasins, aux représentants des communautés religieuses » et autres lieux administratifs, détaille dans un communiqué l’Agence locale de protection contre les infections.

Dans le royaume scandinave, contrairement à d’autres pays européens, le confinement de la population n’est pas d’actualité pour endiguer l’épidémie.

Le gouvernement appelle au civisme, demandant à chacun de « prendre [ses] responsabilités » et suivre les recommandations des autorités sanitaires.

Parmi les mesures les plus strictes jusqu’à présent figurent l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes et celle des visites dans les maisons de retraite.

Mardi, la Suède recensait 7693 cas confirmés d’infections au Covid-19 et 591 décès. Le nombre de malades est toutefois considéré comme beaucoup plus élevé car toutes les personnes présentant des symptômes ne sont pas testées.