Les réponses de nos experts à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

Posez-nous vos questions en santé et en économie et nous y répondrons en direct à 16h30 sur les ondes de LCN. Envoyez-les par courriel à nouvelles@tva.ca ou par téléphone au 514 370-3222.

«M. Arruda a mentionné, hier, que les personnes qui devraient porter un masque sont celles qui toussent afin de protéger les autres. Si ces gens toussent, ne devraient-ils pas faire la quarantaine?» - Céline

«Les gens qui toussent devraient être chez eux. L’été s’en vient, les gens qui ont des allergies saisonnières et de l’asthme peuvent tousser. Ce n’est jamais noir ou blanc. Les gens qui toussent en raison de la COVID-19 devraient rester confinés.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Vous parlez constamment du "pic". Comment savez-vous que c'est à tel moment qu'il sera atteint? Sur quoi vous basez-vous?» - Rachelle

«On devrait parler d’un sommet quand on va avoir plusieurs jours où le nombre d’hospitalisations, de personnes aux soins intensifs et de décès se sera stabilisé. On pourra dire qu’on aura atteint un sommet et qu’on aurait une décroissance ensuite.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyse à «La Joute»

«Quelles précautions devrons-nous prendre à l'arrivée des moustiques? Nous vivons dans un quartier très boisé, y aura-t-il plus de risques pour nous?» - Sylvie

«Il n’y a rien qui indique que le virus peut être transmis par les moustiques. On continue de prendre les mesures de protection habituelles contre les moustiques. On met du chasse-moustiques et on porte des manches longues. Pour l’instant, il n’y a pas d’évidence que ce virus est transportable par des moustiques.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Combien de temps le virus peut-il survivre sur les tissus comme les vêtements, les sièges d'auto ou d'avion et les divans?» - Ginette

«On n’a pas de données. Les seules données qu’on a sont que le virus peut vivre 24 heures sur le papier et carton et trois jours sur l’acier et le plastique.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyse à «La Joute»

«Est-ce que la lumière a une influence sur la COVID-19 et est-ce que les conditions météo favorisent sa propagation?» - Chantal

«Il y a plusieurs études contradictoires. Pour l’instant, on ne peut pas le savoir. On n’a pas de réponses.» - Dr Samer Daher, médecin de famille

«Je suis infirmière ma collègue de travail avait l'habitude de me reconduire à la maison à la fin de la journée. Est-ce qu'on risque de recevoir une contravention?» - Caroline

«Si vous faites du covoiturage, prenez des précautions comme une assise à l’avant et l’autre à l’arrière. Évitez de vous parler. Vous avez beau travailler ensemble, vous ne voyez pas les mêmes patients et vous ne vivez pas avec les mêmes personnes. Je ne croirais pas qu’on vous donnerait de contravention.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyse à «La Joute»