Près de la moitié des personnes décédées vivaient en CHSLD

Le bilan québécois compte 9340 cas confirmés de la COVID-19 au Québec, soit 760 depuis lundi et 29 nouveaux décès pour un total de 150.

Près de la moitié des personnes décédées de la COVID-19 au Québec vivaient en CHSLD, a annoncé le Dr Horacio Arruda. Ensuite, 20% habitaient dans des résidences pour aînés, 26,7% à leurs domiciles et le reste, dans des lieux inconnus pour l'instant.

«Du côté des âges, 98% des gens ont en haut de 70 ans», a souligné le ministre.

Il n’y a eu que deux personnes entre 50 et 59 ans qui ont perdu la vie en lien avec la COVID-19 et une entre 30 et 39 ans.

«Les jeunes ont la maladie, mais ils n’ont pas les complications et les décès», a poursuivi le médecin, rappelant ensuite que la CHSLD et les résidences pour aînés ne sont pas des «milieux hermétiques».

«À chaque saison on a de la grippe dans les centres d’accueil, parce qu’il y a un mouvement, ce n’est pas fermé sur la communauté, a-t-il également observé. Chaque saison, il y a des gastros aussi.»

Le gouvernement pense donc à une réorganisation du personnel pour limiter le risque de propagation d’un établissement à un autre.

Pas unique au Québec

Le directeur nationale de la santé publique s’est défendu d’avoir sous-estimé le risque que représente la propagation du virus dans les CHSLD et les résidences pour aînés.

«On a toujours dit qu'on avait des préoccupations pour ces clientèles-là, il y a un protocole en place», a-t-il rappelé.

«Le fait que certaines soient asymptomatiques ou très peu symptomatiques a fait que certains travailleurs de la santé qui étaient peut-être infectés ont pu rentrer, ou quelqu'un de la famille, a-t-il avancé. Je pense que c'est un facteur très important.»

Le Dr. Arruda a aussi rappelé que cette situation n’était pas unique au Québec.

En bref:

- 26,7 % des décès proviennent de domiciles

- 44,7 % des CHSLD

- 20 % des résidences pour aînés

- 13 % de lieux inconnus.