Tempête printanière prévue ce jeudi

Une tempête printanière devrait laisser une bonne quantité de neige sur une partie du Québec dès jeudi.

Un bulletin météorologique spécial a été émis par Environnement Canada pour les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Québec, Saint-Lambert, Valcartier et Stoneham. Le thermomètre oscillera autour du point de congélation pour la journée de jeudi.

Alors que la pluie débutera sur le sud-ouest de la province, les secteurs plus au nord et à l'est auront droit à de la neige parfois forte qui devrait persister vendredi.

Des accumulations de neige de 10 à 15 centimètres sont attendues sur les secteurs touchés, mais plusieurs secteurs montagneux, tels que les Appalaches, les hauteurs de Charlevoix et l'est de la Gaspésie pourraient recevoir 25 centimètres ou plus.

Ces accumulations de neige devraient rendre les déplacements difficiles même si les automobilistes sont peu nombreux sur les routes actuellement.

En 2019, pas moins de 29 cm de neige sont tombés sur Québec alors que la moyenne est d’environ 13 cm.

Une importante tempête s’était abattue sur la région les 8 et 9 avril 2019.