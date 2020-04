Trois résidences touchées en Estrie

Trois résidences pour personnes âgées ont récemment été touchées par la COVID-19 en Estrie.

À Danville, quatre aînés de la Résidence Ferland, où habitent des personnes autonomes et semi-autonomes, sont touchés par la maladie. Après l’apparition des premiers symptômes à la find e la dernière semaine, des mesures supplémentaires de protection ont été mises en place samedi.

«Santé Canada est ici depuis samedi, ils ont pris en charge la résidence, a indiqué le directeur, Richard Whitbread. On a un docteur au dossier, une infirmière sur place à tous les jours. On surveille tout le monde, on prend leur température, on a nos équipements de protection pour nos cas contaminés.»

À La Brunante COOP de solidarité en habitation, à Racine, on compte maintenant six cas, pour deux décès. La situation est également compliquée à la Résidence du Manoir à Sherbrooke, on compte maintenant 36 résidents infectés, en plus de trois employés, et on déplore cinq morts.

