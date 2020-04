Visite d'un laboratoire qui analyse les tests de la COVID-19

Au Québec, il y a une quinzaine d'hôpitaux qui peuvent faire des tests sur la COVID-19. Plus de cent mille analyses de laboratoire ont déjà été effectuées pour détecter les personnes qui en sont atteintes.

TVA Nouvelles a eu un accès privilégié au laboratoire du CHU Sainte-Justine à Montréal.

«Les échantillons arrivent ici par l'hôpital, et c'est un laboratoire qu'on a dû mettre sur pied en moins de 24 heures», explique le Dr Christian Renaud, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Les échantillons proviennent de jeunes patients du CHU Sainte-Justine, mais aussi d'autres patients adultes dans d’autres hôpitaux du Québec.

Ils passent ensuite à une deuxième étape, celle de la vérification. Ensuite, l’analyse peut commencer.

«On va aller extraire l'ARN du virus, qu'on va mettre ensuite avec les réactifs, pour finalement les amplifier. L'ARN, c'est un peu le génome du virus. C'est ce qui nous permet vraiment de détecter le virus par la suite dans l'échantillon», ajoute le Dr Renaud.

Une quarantaine de technologistes médicaux et de scientifiques travaillent sans relâche et à tour de rôle, 24 heures sur 24.

Ces jours-ci, dans les laboratoires du CHU Sainte-Justine, on reçoit entre 700 et 1000 échantillons chaque jour.

«On a environ 200 échantillons d'enfants et environ 800 d'adultes. Le taux de positivité peut varier d'une journée à l'autre, mais on parle environ d’entre 5 et 10% de positivité», précise le microbiologiste et infectiologue.

La dernière étape de tout ce processus peut prendre entre 24 et 48 heures. Au terme de cette analyse, on saura finalement si les patients sont positifs ou non.

Cela permettra ensuite de protéger tous ceux qui ne sont pas atteints et détecter les personnes qui pourraient à leur tour propager le virus.