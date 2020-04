Voici comment fabriquer votre masque maison

T-shirts, filtres à café, serviettes, sous-vêtements, les gens redoublent d’imagination afin de se fabriquer des masques maison pour lutter contre la COVID-19.

Depuis que l'Agence de la santé publique du Canada suggère à la toute la population d’enfiler un masque lors de vos sorties afin de réduire les risques de contamination, vous en voulez vous aussi.

Équipez-vous d’une serviette de table en tissu et d’élastiques, et allez-y étape par étape comme vous le montre Diane Lamarre dans notre vidéo.

La pharmacienne vous rappelle que le masque maison n’est pas parfaitement efficace. Il est une mesure de protection supplémentaire ajoutée à la distanciation sociale ainsi qu’au lavage des mains.

«Il faut ensuite se conditionner à ne plus toucher le masque une fois qu’il est installé et il faut être prudent quand on le retire pour ne pas se contaminer», avertit Diane Lamarre.

«Et ce n’est pas parce que quelqu’un porte un masque que je peux m’approcher à 5 cm de lui à l’épicerie pour aller chercher une boite de céréales», prévient la pharmacienne.

*** Voyez tous les conseils de Diane Lamarre dans la vidéo ci-haut