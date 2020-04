Après dix ans d’abstinence, un couple de pandas folâtre en pleine épidémie de COVID-19

Un couple de pandas du zoo de Hong Kong a mis fin à dix ans d’abstinence en pleine épidémie de COVID-19 et avec l’espoir de voir naitre un bébé.

Les gardiens du zoo ont été étonnés de voir Ying Ying et Le Le folâtrer, car durant leurs 13 années de «colocation», ils n’avaient pas pu les entremettre.

«Depuis leur arrivée à Hong Kong en 2007 et les tentatives d’accouplement naturel depuis 2010, ils n’ont malheureusement pas réussi à le faire jusqu’à cette année, malgré des années d’essais et d’apprentissage», a déclaré au «New York Times» Michael Boos, directeur des opérations zoologiques et de la conservation d’Ocean Park.

Les pandas géants sont connus pour être sexuellement peu actifs en plus d’avoir une période de chaleur de l’ordre de quelques jours par an.

À l’approche de ces jours fatidiques, les gardiens ont placé des caméras dans l’enclos des pandas, puisque le zoo est fermé en raison de l’épidémie de COVID-19.

Si l’absence d’humains leur a peut-être donné le gout de s’accoupler, selon les gardiens, ces derniers ne sauront pas avant la fin juin si Ying Ying est enceinte. Toutefois, un coït «spontané» est encouragent.

«Le succès de l’accouplement naturel d’aujourd’hui est extrêmement excitant pour nous tous, a ajouté Michael Boos, car les chances de grossesse sont plus élevées que par insémination artificielle.»

Ying Ying avait été inséminé en 2015 grâce au programme national chinois d’élevage de ces ursidés carnivores devenus mangeurs de bambous, mais cela avait abouti à une fausse couche.