Des pertes de revenus catastrophiques pour les chocolateries

Des chocolatiers de partout au Québec déplorent des pertes de revenus allant de 50 à 70% en raison de la pandémie de COVID-19, qui en a forcé plusieurs à réorganiser la vente de leurs chocolats de Pâques.

Depuis plusieurs semaines, c’est un véritable branle-bas de combat dans les chocolateries en vue de répondre à la demande pour Pâques, qui représente 30 à 60% des revenus annuels de ces commerces. Plusieurs chocolateries ont dû rapidement organiser un système de boutique en ligne et déployer un service de livraison, le tout avec des effectifs réduits.

«Je me suis mise en ligne il y a deux semaines seulement et je déborde de commandes. Je croyais que ça représenterait 5% de mon chiffre d’affaires, mais ce sera plus 20%. C’est vraiment grâce à la boutique en ligne et aux gens qui ont décidé d’acheter local», s’encourage Nathalie Deschênes, propriétaire de Champagne Chocolatier, à Québec.

C’est sa fille qui effectue les livraisons, soit une vingtaine par jour. Mme Deschênes doit livrer d’ici samedi 230 commandes. Elle se dit «débordée», mais ignore malgré tout quel sera l’avenir de son commerce après la pandémie.

«J’estime une perte minimum de 50 à 60 000$», lance-t-elle.

À Magog, les Chocolats Vanden Eynden accusent aussi un recul important des ventes.

«Quand tout ça a commencé, on a mis notre catalogue de Pâques sur internet et nous avons parti une boutique en ligne. La réponse est très bonne, mais c’est certain que nous ne ferons pas de records de vente», lance le propriétaire, Alain Vanden Eynden.

Engouement pour l'achat local

Il estime qu’en temps normal, à Pâques, on lui achète de 1,5 à 2 tonnes de chocolats.

«Si on peut vendre une tonne, nous serons très heureux», poursuit-il, se réjouissant de l'engouement pour l’achat local.

«On va tout faire pour passer au travers. Si jamais nous ne survivons pas, au moins, nous aurons tout essayé», dit-il.

La propriétaire de la chocolaterie Au cœur fondant, à Alma, estime que la pandémie lui fera perdre 50 à 60% de son chiffre d’affaires.

À Oka, la propriétaire de la chocolaterie Mathilde Fays estime ses pertes de revenus à environ 70%, malgré les 600 commandes à livrer cette semaine seulement.

«On a beaucoup perdu, ces dernières semaines. Nous ne sommes pas préparés, comme l’équipe est réduite, ce qui fait que nous n’avons pas tout l’inventaire habituel», laisse-t-elle tomber.

La vice-présidente de l’entreprise Vadeboncœur, Angèle Vadeboncœur, indique que les ventes vont bien, mais que les véritables impacts seront connus après la fête de Pâques, comme les produits sont vendus dans les grandes bannières.

«Tout le monde est sur le qui-vive, on s’attend à être touchés, lance Mme Vadeboncœur. Nous en saurons plus la semaine prochaine.»

Une nouvelle plateforme regroupant chocolatiers et pâtissiers de partout sur la planète vient par ailleurs de voir le jour. Appelée «Pas sans mon chocolat», la plateforme permet de commander du chocolat chez un commerçant de votre localité.