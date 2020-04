Chute des mises en chantier au Québec en mars

Les mises en chantier ont chuté de 27 % en mars au Québec par rapport au même mois un an plus tôt, selon les données publiées mercredi par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Par rapport à février dernier, la baisse a été de 9 % au Québec le mois dernier.

Il s’agit de diminutions plus fortes que la moyenne canadienne. Comparativement à mars 2019, les mises en chantier sont restées pratiquement égales le mois dernier au pays, tandis qu’elles ont reculé de 7 % par rapport à février.

«La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a diminué en mars, sans doute un signe que la pandémie de COVID-19 a commencé à toucher le secteur de la construction résidentielle, a affirmé Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL, par communiqué. L'activité tendait à la baisse à Toronto et à Montréal, tout comme dans les provinces respectives de ces deux centres.»

À Montréal, les mises en chantiers ont chuté de 43 % en mars par rapport au même mois en 2019. La diminution a été beaucoup plus prononcée à Saguenay (-100 %), Gatineau (-75 %) et Trois-Rivières (-59%), tandis qu’elle était moindre à Sherbrooke (-12 %). Une forte hausse de 99 % a été enregistrée à Québec.

Au niveau canadien, la baisse a été de 1 % pour les centres urbains de 10 000 habitants ou plus en mars dernier comparativement au même mois un an plus tôt.

Il est à noter que des variations mensuelles prononcées sont normales en raison des projets qui se mettent en branle, particulièrement dans les plus petits marchés.

Concernant la crise de la COVID-19, la SCHL dit suivre l’impact qu’elle aura dans le domaine de la construction. Elle mène notamment des simulations de crise au moyen de scénarios concernant la pandémie.