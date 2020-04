Des autorisations de visite qui inquiètent dans les CHSLD

Malgré les visites qui sont interdites pour limiter l’épidémie de COVID-19 dans les CHSLD, il y a certaines personnes qui peuvent toujours aller voir leur proche en Estrie.

Les autorités de la santé parlent de raisons humanitaires, mais ça suscite l’inquiétude au sein des établissements.

«Par exemple une personne atteinte de troubles cognitifs sévères qui cesse complètement de s’alimenter parce que son proche ne vient plus, on ne la laissera pas mourir de faim et on va donner une autorisation pour que le proche puisse venir la nourrir. Par contre, ce genre d’autorisation est très rare», indique Caroline Gadoury, coordonnatrice en milieu d’hébergement.

Il est aussi possible pour les membres de la famille de veiller au chevet d’un résidant si celui-ci est en fin de vie, entre autres.

Or, ce n’est pas tant les exceptions que le fait que certaines personnes ne respectent pas les règles qui dérangent les employés du CHSLD. On déplore notamment que des invités circulent librement dans les aires communes.

Le fait qu’on ignore d’où viennent ces personnes et s’ils se lavent les mains, par exemple, inquiètes aussi.

Un agent de sécurité qui a témoigné sous le couvert de l’anonymat indique que les personnes qui entrent dans l’édifice ne sont pas pour autant surveillées.

«Non, pas à ma connaissance, répond-il lorsqu’on lui demande si les invités sont suivis. On leur fait quand même confiance.»

De son côté, le CIUSSS stipule que les directives sont expliquées à toute personne qui reçoit une autorisation.

«On s’assure que la personne n’a pas de symptômes respiratoires et on donne des indications», relate Caroline Gadoury, porte-parole du CIUSSS de l’Estrie.

Aucune éclosion n’a été déclarée dans les CHSLD de l’Estrie, mais la région demeure toujours un foyer important de la COVID-19 au Québec.

Par ailleurs, le CIUSSS de l’Estrie confirme que lorsque des écarts surviennent, les personnes en question sont remises à l’ordre.

«Je remercie les employés qui signalent ces situations, c’est important pour la sécurité de tous», mentionne Mme Gadoury.