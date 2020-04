10 869 morts en France, le confinement prolongé

L'épidémie de coronavirus a fait 10 869 morts au total en France depuis le début de l'épidémie, avec 541 décès de plus en hôpital en 24 heures, a indiqué mercredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Ce nouveau bilan ne comprend toutefois pas de nouveaux chiffres en provenance des établissements pour personnes âgées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, qui n'ont pu être actualisés en raison d'un «problème technique», a-t-il précisé lors d'un point quotidien.

Il y avait mercredi un total de 7 148 cas graves en réanimation, «un record absolu en France» depuis le début de l'épidémie, a précisé le Pr Salomon.

L’épidémie est «toujours très active» et «la tension toujours particulièrement forte» sur le système de santé, a-t-il souligné.

Toutefois, avec les sorties, l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation - indicateur très suivi par les professionnels car mesurant la pression sur le système de santé - est de moins en moins forte.

Concernant les Ehpad et établissements médico-sociaux, le dernier bilan mardi soir faisait état de 3 237 décès depuis le début de l'épidémie, en sachant que tous les établissements n'étaient pas encore pris en compte.

Confinement prolongé

Par ailleurs, le confinement des Français «va être prolongé» au-delà du 15 avril et le président Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20h pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l'épidémie durant les prochaines semaines, a indiqué mercredi la présidence française à l'AFP.

La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet que pourrait aborder le chef de l'État dans cette quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars.

Il devrait s'exprimer après le «clapping» de 20h, rendez-vous quotidien pendant lequel des Français applaudissent à leurs fenêtres les personnels soignants qui luttent contre la pandémie.

Le chef de l'Etat «consultera d'ici lundi un grand nombre d'acteurs et privés, français européens et internationaux, afin d'échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français», ont précisé ses services.

Emmanuel Macron devrait aborder la situation sanitaire et les effets du confinement.