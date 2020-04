La COVID-19 fait 427 morts au Canada

Le Canada a franchi le cap des 400 décès officiellement liés à la COVID-19, mercredi.

Au total, 427 personnes ont perdu leur combat contre ce virus depuis le début de la pandémie.

Le Québec et l’Ontario sont les deux provinces les plus touchées, avec respectivement 175 et 174 décès. La Belle Province demeure en tête pour le nombre de cas confirmés, soit 10 031, devant l’Ontario qui comptabilise 5276 personnes infectées.

Les décès sont aussi nombreux en Colombie-Britannique (43) et en Alberta (26).

Les gouvernements et les autorités de santé publique demandent aux Canadiens de ne pas baisser la garde, le combat était loin d’être terminé contre le virus. Il faut ainsi maintenir les mesures de distanciation sociale et se laver fréquemment les mains, surtout au retour de l’épicerie ou d’une sortie à l’extérieur, où il est recommandé de toujours maintenir une distance de deux mètres les uns des autres.

LA SITUATION AU PAYS

Québec: 10 031 cas - 175 décès

Ontario: 5276 cas - 174 décès

Alberta: 1373 cas - 26 décès

Colombie-Britannique: 1291 cas - 43 décès

Nouvelle-Écosse: 342 cas - 1 décès

Saskatchewan: 260 cas - 3 décès

Terre-Neuve-et-Labrador: 232 cas - 2 décès

Manitoba: 217 cas - 3 décès

Nouveau-Brunswick: 108 cas

Île-du-Prince-Édouard: 24 cas

Yukon: 7 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 19 179 cas - 427 décès

NOMBRE DE CAS ET DE DÉCÈS DANS CHAQUE RÉGION DU QUÉBEC

Montréal: 4775 cas - 77 décès

Montérégie: 1034 cas - 8 décès

Laval: 831 cas - 28 décès

Estrie: 597 cas - 13 décès

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 614 cas - 22 décès

Lanaudière: 580 cas - 14 décès

Laurentides: 459 cas - 1 décès

Capitale-Nationale: 392 cas - 5 décès

Chaudière-Appalaches: 195 cas - 1 décès

Outaouais: 130 cas

Abitibi-Témiscamingue: 111 cas - 2 décès

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 118 cas

Côte-Nord: 75 cas

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 75 cas - 2 décès

Bas-Saint-Laurent: 33 cas - 1 décès

Nunavik: 5 cas

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 5 cas

Nord-du-Québec: 2 cas - 1 décès

Total: 10 031 cas - 175 décès