Le confinement commence à payer mais gare au relâchement, disent les experts

Une petite bouffée d'oxygène: même si le nombre de morts du coronavirus ne cesse de grimper en Europe, le confinement commence à porter ses fruits en diminuant la tension hospitalière, mais il ne faut surtout pas baisser la garde si on veut faire reculer le fléau, avertissent les experts.

Les timides espoirs apparus ces derniers jours avec une baisse du nombre de décès de la COVID-19 en Italie, en France et en Espagne, ont été douchés lundi, les bilans repartant tous à la hausse.

Un autre indicateur donne pourtant un signal encourageant: le nombre de cas hospitalisés en soins intensifs, qui marque le pas dans ces trois pays européens les plus sévèrement touchés, rend plus crédible la perspective d'atteindre enfin le pic de l'épidémie.

«Bien que lentement, une certaine baisse de pression commence à être observée dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs», relève la Dr Maria José Sierra du Centre d'alertes sanitaires espagnol.

En Italie, le nombre de malades en soins intensifs a lui aussi poursuivi mardi sa baisse, pour la quatrième journée consécutive, avec 106 malades de moins en 24 heures.

Même dynamique en France, où l'augmentation nette du nombre de patients en réanimation continue de ralentir, avec un solde de +59 mardi, contre plus de 500 la semaine dernière. «C'est le critère le plus important, car c'est celui qui met en tension nos hôpitaux», a souligné Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Dans le département du Rhône, par exemple, «l'augmentation du nombre de cas confirmés semble ralentir», relève Philippe Vanhems, épidémiologiste et praticien hospitalier à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon.

«Micro-signes»

«Ce sont des micro-signes encourageants qui nous laissent penser qu'on est train de décélérer la courbe épidémique», explique à l'AFP le Pr Vanhems.

«Le confinement, associé aux deux autres mesures fondamentales que sont la distanciation sociale et les gestes barrières, semble avoir un effet sur la croissance de l'épidémie dans les trois pays», analyse Arnaud Banos, chercheur au CNRS, spécialiste des modélisations.

«Cela réduit le pourcentage de personnes qui s'infectent, il faut du temps avant d'en percevoir les effets», développe Catherine Hill, épidémiologiste à la retraite, qui scrute chaque jour les courbes de la pandémie à travers le monde.

Mais «des personnes continuent quand même de s'infecter», puisque le virus SARS CoV-2 circule toujours, met-elle en garde. D'où la nécessité absolue de maintenir un confinement strict, insistent les experts. «C'est justement parce qu'on a les premiers signes qui montrent que le confinement commence à agir qu'il faut le poursuivre», plaide ainsi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique français.

Dans la population générale, il existe en effet «une proportion, pas encore estimée avec précision, de personnes infectées non détectables. En effet, celles-ci sont très peu symptomatiques voire asymptomatiques mais sont susceptibles d'en infecter d’autres et de générer, potentiellement, des cas graves», détaille le Pr Vanhems.

Atteindre un plateau

Cette grande inconnue rend difficile les prévisions. Le scénario «optimiste» serait de parvenir à stabiliser la courbe pour arriver à un «plateau», terme souvent préféré à celui de «pic», qui suppose une décroissance rapide, peu probable.

«L'objectif c'est de faire durer ce plateau dans le temps, car le confinement permet de jouer la montre», explique Arnaud Banos. Et si les mesures continuent d'être respectées, ce plateau pourrait enfin tendre à la baisse, pour, in fine, «remporter le match».

Mais en cas de déconfinement hâtif, le risque est d'avoir un deuxième palier, et une courbe qui se remet à croître. «Les modélisations nous montrent qu'une fois que vous avez atteint le plateau et que vous relâchez la pression, vous avez un rebond de l'épidémie car vous libérez dans la nature des personnes jusqu'ici protégées, et qui vont se retrouver en contact avec le virus», prévient le spécialiste.

Et la crainte est que trop d'optimisme entraîne un relâchement. Le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a ainsi mis en garde contre les «illusions d'optique» car «nous sommes loin de la sortie».

«Parler trop tôt de déconfinement, associé au fait qu'il fait beau, que les personnes sont lasses d'être chez elles, et sans ignorer de possibles pressions économiques, peut créer une situation à risque», craint le Pr Vanhems, qui appelle à une «vigilance majeure sur tous les indicateurs épidémiologiques (entrées en réanimation, nombre de personnes infectées, de décès, d'appels au Samu, etc.)».

À Wuhan en Chine, berceau de la pandémie, les autorités ont levé mercredi le bouclage drastique décrété il y a deux mois et demi. La veille, pour la première fois depuis l'apparition de la maladie, le pays n'annonçait aucun décès de la COVID-19.