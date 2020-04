Le lapin de Pâques, un service essentiel!

À quelques jours de la fête de Pâques, François Legault avait une bonne nouvelle à annoncer aux enfants.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le premier ministre du Québec a confirmé que tout le monde pourra manger du chocolat dimanche. « On me dit que le lapin de Pâques d’abord, fait partie des services essentiels. En plus, il est immunisé. Donc, les enfants vont pouvoir recevoir leur chocolat! », a-t-il déclaré.

Pâques arrive à grands pas.



Même si on ne peut pas se rassembler physiquement pour festoyer cette année, on peut célébrer ensemble... à distance !



Pssst! Les enfants, écoutez la vidéo jusqu'à la fin! Il y a une bonne nouvelle pour vous! 🐰🥚 pic.twitter.com/eDYV84xMJm — François Legault (@francoislegault) April 8, 2020

Le lapin de Pâques n’est pas le seul personnage à être immunisé à la COVID-19. Mardi après-midi, François Legault avait aussi dévoilé que la Fée des dents ne pouvait pas contracter le virus et qu’elle pouvait ainsi poursuivre ses activités jugées essentielles.