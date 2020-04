Le nombre d'employés de la STM atteints a plus que doublé

Le nombre d'employés de la Société de transport de Montréal (STM) atteints de la COVID-19 a plus que doublé en l'espace de quelques jours.

Le transporteur dénombre désormais 23 personnes ayant été déclarées positives au coronavirus. Il s'agit d'une hausse significative des cas en l'espace de quatre jours. alors que vendredi dernier, la STM recensait 11 employés infectés à la COVID-19.

Durant cette même période, une hausse de 53% du nombre de personnes infectées par le virus a été répertoriée au Québec.

La STM reste muette

Tous ces cas sont «sans aucun risque de transmission ou à faible risque de transmission» pour la clientèle, a affirmé mercredi la STM.

Si le risque de transmission entre un certain employé et la population était jugé élevé par la Santé publique, la STM en informerait sa clientèle de manière plus précise et immédiate.

Au cours des dernières semaines, la STM a mis en place diverses mesures pour contrer la propagation de la COVID-19 dans le transport en commun, notamment en augmentant la fréquence des nettoyages des installations, en distribuant plus de 10 000 bouteilles désinfectantes à ses employés et en faisant monter la clientèle à bord des autobus par la porte arrière.