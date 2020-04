Les médecins spécialistes n’ont pas été appelés pour aider dans les CHSLD

Depuis l’annulation de chirurgies non urgentes pour libérer des lits dans les hôpitaux du Québec, nombreux médecins spécialistes se «tournent les pouces» parce qu’ils n’ont presque plus de travail.

Ils sont prêts à aider, mais l’appel n’est jamais venu, indique la Dre Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

«Ils ne sont plus capables de travailler, il ne se passe rien à l’hôpital. (...) J’ai un paquet de chirurgiens qui se tournent les pouces. On a offert (de l'aide au) 811, ils ne nous voulaient pas, on a offert d’aider la Santé publique, c’était trop compliqué...», laisse tomber Mme Francoeur.

La médecin reconnaît qu’une adaptation serait nécessaire pour une orthophoniste qui souhaite aider dans les CHSLD, par exemple, étant donné qu’elle n’a pas pratiqué la médecine générale depuis un bon moment.

«Quand on a des gens qui peuvent aider et qui ne font rien, c’est sûr qu’on pourrait peut-être les utiliser plus efficacement», plaide-t-elle.

Diane Francoeur a cependant une inquiétude : le risque de contamination possible en raison d’un transfert de ressource d’un point froid à un point chaud.

«Si je contamine mes médecins ou le personnel infirmier, ils vont être en isolement pendant 14 jours. Ça c’est s’ils ne sont pas malades, s’ils sont malades, ils sont partis pendant plus longtemps», explique Dre Francoeur.

D’ici là, les médecins spécialistes ne peuvent qu’attendre d’être appelés en renfort pour aider dans les résidences pour personnes âgées.