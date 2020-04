Près de 90% des décès au Québec touchent des aînés

Le Québec comptait désormais 175 décès des suites de la COVID-19, mercredi. Les personnes âgées de 70 ans et plus représentent près de 90% des victimes.

La proportion la plus importante des décès est survenue chez les 80-89 ans avec 49,1%.

Ensuite, on retrouve les 70-79 avec 22,3% et les 90 ans et plus avec 16,6%. Au total, les aînés représentent 88% des décès.

Ce sont 9,7% des décès qui touchent des victimes de 60-69 ans, 1,1% des 50-59 ans et 0,6% des 30-39 ans.

À ce jour, il n’y a aucun décès parmi les moins de 30 ans ni chez les 40-49 ans.

Décès par région

Le gouvernement a ventilé les données selon les différents groupes d’âge et selon les régions administratives.

Ce sont les régions de Montréal, Laval et Mauricie-Centre-du-Québec qui ont respectivement le plus grand nombre de décès.

En termes de pourcentage, ce sont les régions de la Mauricie-et-Centre-du-Québec (3,5%), Laval (3,4%) et le Bas-Saint-Laurent (3%) qui ont le ratio le plus important (décès/nombre de cas)

Bilan des décès

Bas-Saint-Laurent 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean 0

Capitale-Nationale 5

Mauricie-et-Centre-du-Québec 22

Estrie 13

Montréal 77

Outaouais 0

Abitibi-Témiscamingue 2

Côte-Nord 0

Nord-du-Québec 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2

Chaudière-Appalaches 1

Laval 28

Lanaudière 14

Laurentides 1

Montérégie 8

Nunavik 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James 0

Hors Québec 1

Total 175 décès