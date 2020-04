Près des trois quarts des cas de COVID-19 liés à la transmission communautaire

L’Agence de la santé publique du Canada a fait paraitre mercredi son tout premier résumé épidémiologique des cas de la COVID-19 au pays, faisant la lumière sur les tendances observées au cours des dernières semaines.

• À lire aussi: Canada: 56 décès, optimisme et mises en garde

D’abord, il a été noté que 73% de tous les cas de COVID-19 sont associés à une transmission communautaire, tandis qu’environ 27% ont contracté la maladie lors d’un voyage ou via un voyageur venant au Canada. Cette donnée probante reflète le caractère extrêmement virulent du nouveau coronavirus.

De tous les cas étudiés, environ le tiers concerne les personnes âgées de 60 ans et plus. Les personnes âgées entre 50 et 59 ans représentent quant à elles 19,2% des cas.

Les cas observés chez les jeunes patients, âgés entre 0 et 30 ans, représentent 32,2%, soit près du tiers.

Des 9 343 cas rapportés au Canada, un peu plus de la moitié (52%) sont des femmes, ce qui prouve en partie que le virus n’épargne pas un sexe en particulier.

Bien que l’on recence un nombre important de symptômes possibles, les plus observés jusqu’à présent demeurent la toux (77%), les maux de tête (56%) et la faiblesse (55%).

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter et n'a pas encore atteint son maximum.