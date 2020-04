Prestation canadienne urgence: avez-vous reçu « trop d’argent ? »

Vous avez fait une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et avez reçu deux paiements de 2000 $ ? Sachez que vous n’êtes pas seul.

L’Agence de revenu du Canada (ARC) a confirmé à TVA Nouvelles que 1,83 million de Canadiens ont reçu la somme de 4000 $ en guise de premier dépôt. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce scénario. Nous avons recensé les principaux cas types :

Demande à l’assurance-emploi

Si la somme de 4000 $ a été déposée dans votre compte au cours des derniers jours, c’est que vous avez soumis votre demande via l’assurance-emploi. Vous avez donc reçu un montant pour deux mois, soit les cycles du 15 mars au 11 avril et du 12 avril au 9 mai. Mais attention... si, entre temps, vous retournez au travail, vous pourriez avoir à rembourser la somme au gouvernement.

Vous avez reçu deux paiements de prestation ? Voici pourquoi : 1,83 million de Canadiens ont reçu leur paiement du cycle du 15 mars au 11 avril ET du 12 avril au 9 mai. @tvanouvelles #covid19 — Pierre-Olivier Zappa (@pozappaTVA) April 8, 2020

Assurance-emploi et PCU

Vous avez également reçu deux chèques de plus de 2000 $ si vous avez placé une demande d’assurance-emploi ainsi qu’une demande pour la PCU. Dans le cas échéant, vous pourriez avoir à rembourser l’excédent dans votre prochain rapport d’impôts.

Deuxième cas-type : vous avez demandé l’assurance-emploi ET la PCU. Vous avez reçu deux chèques | vous devrez rembourser l’excédant dans votre prochain déclaration d’impôts @tvanouvelles — Pierre-Olivier Zappa (@pozappaTVA) April 8, 2020

L’ARC a confirmé à TVA Nouvelles que les personnes ayant demandé la PCU en double seront bientôt appelées à la rembourser.

Vous conserverez, par la suite, le paiement toutes les deux semaines via l’assurance-emploi et devrez réappliquer à tous les 14 jours. Vous devrez alors passer par l’assurance-emploi et non l’Agence de revenu du Canada.

Erreur du système

Si vous n’avez rempli qu’une seule demande pour la PCU et que vous avez reçu une somme plus élevée que 2000 $, vous pourriez aussi être victime d’une erreur du système de paiement. Dans le cas échéant, soyez prudent puisque l’ARC pourrait réclamer le montant versé en trop.

Pour l’instant, le gouvernement ne prévoit pas demander de remboursement immédiat. Advenant le cas où vous devriez rembourser un montant, tout indique ça se fera lors de votre prochaine déclaration d’impôts.