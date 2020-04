Tous les résidents et employés seront testés en CHSLD

Aux grands maux les grands moyens. Dorénavant, tous les résidents et membres du personnel des établissements pour aînés seront systématiquement testés pour la COVID-19. 450 médecins et 500 infirmières sont également envoyés en renfort dans les CHSLD.

«On veut protéger ceux qui ont construit notre Québec», a lancé mercredi la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors de la conférence de presse quotidienne sur l’état de propagation du coronavirus.

Elle a précisé que cette vaste opération de redéploiement du personnel soignant des hôpitaux vers les établissements pour aînés est actuellement en marche. «On veut que les milieux de vie (des personnes âgées) soient sécuritaires», a insisté Mme McCann.

Le Québec dénombre 10 031 cas confirmés, soit 691 de plus que la veille, et 25 nouveaux décès.

On compte donc un total de 175 personnes décédées des suites du virus au Québec, dont la vaste majorité sont des personnes âgées de 70 ans et plus.