Alerte de pluie abondante à Montréal, neige à Québec

Plus de 25 mm de pluie sont attendus jeudi à Montréal et sa rive sud, a alerté Environnement Canada, alors que Québec et ses rives connaitront de la neige.

De 25 à 35 millimètres de pluie sont prévus à Montréal, Laval, la Montérégie et une bonne partie de l’Estrie.

Des inondations sont possibles par endroits notamment dans la vallée du Richelieu et sur les basses terres du Saint-Laurent.

La pluie pourrait se transformer en neige dans la nuit et la matinée de vendredi en raison des températures proches du 0 degré Celsius avant de revenir sous forme liquide en début d’après-midi.

Dans la région de la Capitale-Nationale, en Beauce, et sur les deux rives de l’estuaire et du golfe du fleuve Saint-Laurent, Environnement Canada a prévu des accumulations de neige approchant généralement 10 à 15 cm, mais plusieurs secteurs montagneux, tel que les Appalaches et l'est de la Gaspésie pourraient recevoir jusqu'à 25 centimètres.