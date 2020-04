Angoisse chez les femmes enceintes

De nombreuses femmes enceintes de Saguenay vivent des moments plutôt angoissants alors qu'elles ont appris que des membres du personnel du département d'obstétrique de l'hôpital de Chicoutimi, dont des médecins, sont atteints de la COVID-19.

Quatre employés, dont au moins deux gynécologues ont été testés positifs. Une dizaine d'autres ont été retirés du département par mesure préventive.

La nouvelle a provoqué une onde de choc chez plusieurs femmes enceintes, surtout chez celles qui doivent accoucher dans les prochains jours à l'hôpital de Chicoutimi.

Une mère de famille, qui a contacté TVA Nouvelles, est très inquiète de la situation. La femme attend son troisième enfant. Elle doit se rendre sur le département au début de la semaine prochaine pour une échographie. Ce rendez-vous est essentiel pour elle, car elle a des antécédents de grossesses à risque.

«Je suis très angoissée, et j'imagine que je ne suis pas la seule», a affirmé la femme qui a préféré ne pas être identifiée par peur d'être jugée lors de son prochain rendez-vous.

La dame déplore n'avoir reçu aucune information sur ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Pourtant, elle a reçu un appel dans les dernières heures pour confirmer son échographie.

«Ils m'ont appelée comme si tout était normal. Mais pour moi, ce n'est pas une situation qui est normale. Je suis aucunement rassurée.»

«C'est sûr et certain qu'on est stressé par rapport à ça... Une grossesse, déjà à la base, c'est de l'inconnu. C'est un stress rajouté qui est énorme, ajoute son conjoint, qui est aussi angoissé par la situation. C'est comme si on l'envoie dans une situation qui est dangereuse pour elle.»

Le couple demande aux autorités de la santé de déplacer les rendez-vous et les accouchements dans un autre établissement de la région, le temps que la situation revienne à la normale.