Arrêtés à près de 200 km/h sur l'autoroute 40

En moins de 24 heures, les patrouilleurs de la MRC de Portneuf ont intercepté deux conducteurs pour des grands excès de vitesse.

La faible circulation sur les routes pourrait-elle inciter des conducteurs à appuyer davantage sur l’accélérateur?

Le 8 avril, vers 18h40, un automobiliste de Pont-Rouge a été capté au cinémomètre roulant à plus de 170 km/h sur la route 365 près de la bretelle de l’autoroute 40.

Le conducteur de 34 ans se trouvait alors dans une zone où la limite de vitesse est établie à 90 km/h.

Son manquement lui a valu un constat d’infraction au montant de 1533$ et de 18 points d’inaptitude.

Le lendemain, le 9 avril, un homme de 42 ans de Donnacona a été intercepté alors qu’il roulait à 190 km/h dans une zone de 100 km/h, sur l’autoroute 40 Est près du km 261.

Il a reçu un constat d’infraction d'un montant de 1683$ et 18 points d’inaptitude. De plus, les policiers lui ont signifié deux constats supplémentaires, soit un pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une sanction (489$) et l’autre du même montant pour avoir circulé alors que les droits d’immatriculation du véhicule étaient impayés.

Dans les deux cas de vitesse excessive, le permis de chacun des conducteurs a été suspendu pour une période de 7 jours.