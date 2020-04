Des téléphones intelligents pour combattre la COVID-19 au CHUM

Afin de réduire les risques de contagion de la COVID-19, les patients du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) peuvent maintenant communiquer avec les médecins et le personnel soignant avec des téléphones intelligents.

Cette initiative de la Fondation du CHUM est soutenue par Vidéotron et Québecor, qui ont fourni au centre hospitalier 150 appareils mobiles munis de forfaits de données illimités.

Les patients pourront ainsi recevoir des soins tout en limitant les contacts avec les professionnels de la santé afin de contrer la propagation du virus. Ils pourront également rester en contact avec leurs familles et amis en cette période difficile.

«Ces mesures permettront à plusieurs patients de garder espoir et de rester connectés avec leurs proches et, aussi, de protéger le personnel soignant», a indiqué Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation, jeudi, par communiqué.

«Les appareils sont très précieux pour les soignants pour discuter avec les patients de leur état général, du plan d’intervention et des progrès quotidiens, a expliqué le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM. De plus, les communications par cellulaires patients-intervenants minimisent les risques associés aux déplacements de notre personnel.»

Un système consultation à distance permettra également aux patients souffrant de problèmes de santé mentale de poursuivre leurs traitements de façon sécuritaire avec les professionnels de la santé.

Au même titre que les autres équipements médicaux utilisés au CHUM, les appareils de communication sont soumis à des règles strictes en matière de désinfection.