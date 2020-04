Du matériel médical retenu par UPS

Du matériel médical essentiel, destiné notamment aux Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) est présentement retenu dans l’immense entrepôt d’UPS, dans l’arrondissement Lachine, à Montréal.

Ce sont des entrepreneurs inquiets qui ont alerté TVA Nouvelles de la situation.

«Ce que les employés d’UPS nous disent de faire, c’est de téléphoner au président de l’entreprise. Je ne pense pas qu’appeler le président d’une société internationale est une solution qui va faire bouger les choses. On trouve qu’ils n’en sont pas en mode solution alors que nous, on proposait même de régler le problème pour eux en récupérant nos commandes sur place. On est dans un méandre qui nous empêche de fonctionner et de subvenir aux besoins des Québécois», déplore Stéphane Myre, le PDG d’Espace+Medic inc.

Ce distributeur d’équipements médicaux affirme qu’une vingtaine de commandes sont en attente de livraison chez UPS, à Lachine.

«Ils ont ramassé les commandes mais ils ne sont pas capables de les livrer aux différents clients. On nous dit qu’il y a ici à Lachine des conteneurs plein de colis entreposés dans la cour et qui ne sont tout simplement pas livrés», ajoute M.Myre.

«Habituellement, c’est dans les deux jours qu’on reçoit la marchandise. J’ai cependant des marchandises qui traînent depuis le 20 mars ici dont des tiges à soluté destinées aux usagers que les CHSLD attendent avec impatience. J’ai aussi des barres d’appuis spécifiques pour les salles de bain avec des béquilles spéciales, j’ai des boucles pour les fauteuils roulants pour empêcher les gens de glisser, toute sorte d’équipement aussi pour le maintien à domicile», explique Pascale Kieffer, responsable de l’amélioration continue pour la même entreprise.

TVA Nouvelles est en attente d’une réponse de la compagnie UPS.