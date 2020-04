Pas de retour à la normale avant «un an, un an et demi»

Le premier ministre Justin Trudeau a convenu, jeudi, qu’un retour à la vie «normale» n’était pas envisageable au Canada avant l’arrivée d’un vaccin, soit dans environ «un an ou un an et demi».

• À lire aussi: Ottawa anticipe jusqu'à 22 000 morts et près de 2 millions de cas

«Il n’y aura pas de retour à la normale jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin, et cela pourrait prendre un an ou un an et demi», a-t-il indiqué lors de sa mise à jour quotidienne, jeudi.

M. Trudeau réagissait jeudi au dévoilement des projections de la santé publique du Canada sur l’évolution de la pandémie au pays.

«On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l’été», a-t-il expliqué.

Le Canada connaîtra d’autres vagues d’infection moins importantes pendant un certain nombre de mois, a-t-il ajouté. «C’est notre nouvelle réalité jusqu’à ce qu’on trouve un vaccin», note le premier ministre.

Plus tôt jeudi, la santé publique canadienne a dévoilé ses projections pour la pandémie. Selon les scénarios du fédéral, le coronavirus pourrait faire entre 11 000 et 22 000 morts et atteindre jusqu’à 1 879 000 cas d’ici la fin de la pandémie.

Justin Trudeau n’a pas exclu de prolonger les programmes d’aide financière mis de l’avant par son gouvernement afin de soutenir les Canadiens durement touchés par les impacts de la pandémie comme la Prestation canadienne d’urgence, dont la durée initiale était de quatre mois.

«On va continuer de faire ce qui nécessaire pour le temps que ça prendra», a-t-il promis.

Il a cependant rappelé l’importance de respecter les consignes de la santé publique afin de «passer au travers de la première vague le plus rapidement possible».

Justin Trudeau a laissé entendre qu’une fois cette première vague derrière nous, le pays pourra relancer progressivement l’économie tout en faisant preuve de «vigilance».

Déjà plus de 4,5 millions de Canadiens ont demandé la Prestation canadienne d’urgence.

Bataille parlementaire

Le gouvernement et l’opposition conservatrice se livrent toujours un bras de fer pour le rappel du Parlement afin d’adopter le projet de loi dans lequel la subvention salariale de 75 % du fédéral est imbriquée.

Les troupes d’Andrew Scheer souhaitent obtenir l’assurance que des mécanismes de reddition de comptes du gouvernement seront mis en place. On souhaiterait la tenue d’une période de questions avec un groupe restreint de députés, du lundi au jeudi.

Justin Trudeau a mentionné que les discussions avec les partis d’opposition se poursuivront au cours des prochaines heures, ajoutant que sa priorité est d’adopter le projet de loi au cours du weekend. Le gouvernement préférerait rappeler le Parlement de façon virtuelle afin de respecter les consignes sur les rassemblements de la santé publique.